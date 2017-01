Olisi aika herätä

Alkanut vuosi tarjoilee keväällä kuntavaalit. Kovin on kuitenkin vaalityö vielä laimeaa. Kunnon torvien toitotusta ja linjapuheita ei ole kuulu miltään aaterintamalta. Toivottavasti tämä ei enteile sitä, että vaikuttaminen valtuustoissa ei innosta. Demokratian kannalta kunnon vaalit ja monilukuinen ehdokasjoukko on aina etu.

Ainakaan vielä vaalien siirtäminen kevääseen ei ole vakuuttanut siitä, että nukkuvien puolue heräisi uurnille. Herääminen on vaikeaa, jos ei ole herättäjiä. Pieninä heräämisen merkkeinä voitaneen pitää sitä, että viimeisen reilun viikon aikana kansanedustajat ja ministerit ovat olleet tavallista enemmän esillä Etelä-Karjalassa. Näytillä ovat käyneet valtiovarainministeri Antti Rinne (sd.) Joutsenossa ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila Luumäellä. Innokkaasti ovat kansanedustajatkin lupautuneet Suomi 100 -koulukiertueelle.

Viime viikonloppuna Joutsenossa oli mahdollisuus kurkistaa valtakunnallisen politiikan kulisseihin, kun SDP marssitti vanhalle kaupungintalolle kaikki puheenjohtaja- ja puoluesihteeriehdokkaansa. Vielä nytkään ei kukaan ehdokas ottanut selkeää irtiottoa. Toki Timo Harakka hieman yritti kritisoida istuvaa puheenjohtaja Antti Rinnettä. Kenties Harakka ja Tytti Tuppurainen esiintyivät tarkoituksellisen maltillisesti, koska eri gallupeissa on ennustettu juuri Kaakkois-Suomen olevan vahvaa Rinteen tukialuetta.

Todellinen syy kovin maltilliseen puheenjohtajakamppailuun saattaa piillä siinä, että SDP pönkittää samalla kuntavaalikampanjaansa. Linjakiistojen pelätään ehkä uhkaavan suosiota vaaleissa.

SDP:n valintakokous Lahdessa käydään samana viikonloppuna, kun kokoomus ja keskusta avaavat omat vaalikampanjansa merellä seilaten. Demarit ovat varmasti laskelmoineet johtajakampanjalla saavansa enemmän mediahuomiota. Aika näyttää millaisiin vastavetoihin Itämeren aalloilla ryhdytään.