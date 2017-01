Perhekahvila kotiutui Kangasvuokkoon

Kangasvuokon pääoven edustalla parkissa olevat lastenvaunut antavat vihiä palvelutalon väen nuortumisesta: takkahuoneessa on koolla viisi äitiä lapsineen.

Aina maanantaiaamupäivisin kokoontuvassa perhekahvilassa on vielä tammikuun ajan läsnä myös perhetyöntekijä Kirsi Peräkylä. Sitten Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) Joutsenon paikallisyhdistyksen ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) yhteistyö päättyy tällä erää ja perhekahvila jää ilman vetäjää.

Nähtäväksi jää, miten vetäjän puute vaikuttaa MLL:n viime vuonna elvyttämän perhekahvilan toimintaan, joka on kuitenkin ollut hyvin vapaamuotoista.

Toiveissa on, että vuosien tauon jälkeen uudelleen viime keväänä käynnistetty perhekahvilatoiminta jatkuisi ja myös tuoreet vanhemmat – verraten harvoin kahvilassa nähdyt isätkin – sekä kulmakunnalle vastikään muuttaneet lapsiperheet rohkaistuisivat mukaan.

