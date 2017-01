Kansalaiset, tiedettä tekemään

Suomen suurin lintuharrastustapahtuma, BirdLife Suomen Pihabongaus, järjestetään tulevana viikonloppuna. Kaikille avoimessa tapahtumassa tarkkaillaan tunnin ajan lintuja omalla pihalla tai muulla paikalla. Lintuhavainnot ilmoitetaan BirdLife Suomelle.

Etelä-Karjalan lintutieteellisellä yhdistyksellä (EKLY) on pihabongaussunnuntaina yleisötapahtuma Lappeenrannan Pappilanniemessä. Pappilanniemen talviruokintapaikalla on aamukymmenestä alkaen tilaisuus bongata lintulajeja lintuoppaiden kanssa.

EKLYn lintuoppaan Jari Kiljusen mielestä pihabongaus on mainio tapa tutustua lintuharrastukseen.

– Talvella lintuja on vähän, joten niiden tunnistamista on helppoa harjoitella.

Pihabongauksen tuloksista saadaan arvokasta tietoa maamme talvilinnuston muutoksista. Osallistumalla jokainen pääsee tekemään kansalaistiedettä.

Pihabongauksen osallistumisohjeet löydät BirdLife Suomen nettisivuilta.