Seksuaalirikosten määrä kasvoi Etelä-Karjalassa yli kolmanneksen

Seksuaalirikosten määrä lisääntyi viime vuonna Etelä-Karjalassa lähes 35 prosenttiyksiköllä. Maakunnassa kaikkia seksuaalirikoksia kirjattiin 93. Edellisenä vuonna rikosten määrä oli 69.

Seksuaalirikoksista eniten kasvoi lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö –nimikkeellä kirjatut rikokset. Niiden kasvuprosentti maakunnassa oli jopa reilut 57 prosenttiyksikköä. Lukumäärinä poliisi tutki yhteensä 44 tapausta, mikä on 16 enemmän kuin edellisenä vuonna.

­­ – Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on ollut piilorikollisuutta. Nyt on koulutettu lasten kanssa työskenteleviä ilmoittamaan poliisille epäilyksistään. Tutkintakynnys on tämän ansiosta madaltunut, rikoskomissario Juha Junkkari sanoo.

Nykyisin lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset tapahtuvat entistä enemmän sähköisessä maailmassa. Tällaisen tekijän paljastuessa paljastuu myös useita uhreja.

– Näiden rikosten tutkinta on haasteellista ja raskasta. Tutkijoiden määrää tälle sektorille on lisätty, mutta riittääkö sekään?

Myös poliisille ilmoitetut raiskaukset lisääntyivät viime vuonna lähes neljänneksellä maakunnassa.

Junkkarin mukaan niin sanotut puskaraiskaukset ovat harvinaisia. Osapuolet ovat yleensä jollain tavalla tunteneet toisensa ennen rikosta.

Koko Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen alueella kehitys on ollut samansuuntaista kuin Etelä-Karjalassa. Kasvua kaikkien seksuaalirikosten määrissä on koko alueella 38 prosenttia.

Kaakkois-Suomen poliisille ilmoitetuista kaikista seksuaalirikoksissa tekijä oli tiedossa 151 tapauksessa. Näistä 39 tapauksessa epäilyt tekijä oli ulkomaalainen. Lisäystä edellisvuoteen oli 25.