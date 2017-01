Heli Pellisestä vuoden yrittäjänainen

Heli Pellinen on valittu Joutsenon yrittäjänaisten vuoden yrittäjäksi. Palkinto on viimeinen, mikä jaetaan, sillä tänä vuonna oma yhdistys fuusioituu isompaan Saimaan yrittäjänaisiin.

Pellisellä on Koskenhoito-yritys, joka tarjoaa lymfaterapiahoitoja, tekee kotisairaanhoidon yksityiskäyntejä ja jälleenmyy lääkinnällisiä hoitosukkia.

Pellisen päivät venyvät usein aamukahdeksasta iltakuuteen tai pidempään.

– Saan niin paljon takaisin asiakkailta. Ikäihmisten kanssa on hienoa työskennellä.

Lomia hän pitää silloin tällöin viikon tai kaksi.

– Silloin on pakko lähteä jonnekin, sillä en oikein osaa sanoa ei tai menen ainakin koneelle hoitamaan yrityksen asioita, Pellinen nauraa.

Lue Heli Pellisen haastattelu kokonaan tänään ilmestyneestä Joutseno-lehdestä.