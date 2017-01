Pohjavettä on tutkittava vielä lisää

Lampikankaan pohjavesi joutuu lisäsyyniin. Syynä tänä vuonna tehtäviin lisätutkimuksiin on vanhan kaatopaikan maaperä- ja pohjavesitutkimusten yhteydessä pohjavedestä tehty haitta-ainelöydös, jonka alkuperä on vielä arvoitus.

– Tämän hetken tiedon mukaan haitta-aineista ei aiheudu terveyshaittaa, vaan jatkoselvitykset tehdään pohjavesialueen yleisen laadun turvaamiseksi, sanoo ympäristökonsultoinnin ryhmäpäällikkö Ari Kolehmainen Rambollilta.

Se on selvää, että vanhan kaatopaikan peruja haitta-aine ei ole. Kolehmaisen mukaan entisen kaatopaikan alla pohjavesi virtaa etelään, ja löydös tehtiin kaatopaikka-alueen pohjoispuolelta.

– Mihin suuntaan pohjavesi virtaa haitta-aineen havaintopaikalla, sitä selvitetään asentamalla maastoon lisää pohjaveden tarkkailuputkia.

Varsinaisella kaatopaikka-alueella tutkimukset eivät johda jatkotoimenpiteisiin.

Kankaannotkon laitamilla, nykyisen Porinkujan koillispuolella tiettävästi vuoteen 1964 toiminutta kaatopaikkaa ei enää paljaalla silmällä erota ympäristöstään. Viime syksynä tehty kurkistus maanpinnan alapuolelle vahvisti paikalla olleen kaatopaikan.

Mitään sellaista maaperä- ja pohjavesinäytteistä ei kuitenkaan löytynyt, minkä takia alueella olisi tarvetta esimerkiksi peitemaan lisäämiseen saati massanvaihtoon.

