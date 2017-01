Jäästä ja hiekasta maakunnan yksi brändi

Joutsenolaislähtöiset jäänveistäjät Kimmo Frosti ja Juuso Partanen menestyivät taas Slovakiassa voittamalla arkkitehtuurisarjan Tantry ice master -kisassa. Kaksikko on luonut myös omaan maakuntaamme paljon tilataidetta jäästä ja hiekasta vuosien varrella. Osaamista löytyy.

Viikon päästä jäätaidetta on luvassa lisää Linnoitukseen, mikäli kelit sen sallivat. Lapset tekevät sinne veistoksia ja linnan ammattilaisten ohjauksessa.

Kun etsitään maakunnan vahvuuksia, niitä pitää osata myös arvostaa. Lappeenranta on profiloitunut kuin huomaamatta entistä vahvemmin luonnonmateriaaleista synnytetyn tilataiteen kehdoksi. Tätä osaamista voisi hyödyntää enemmän.

Yhteistyössä esimerkiksi Imatralla toimivan ammattikorkeakoulun taideopiskelijoiden kanssa jää- ja hiekkataiturit voisivat luoda entistä vahvempaa brändiä maakuntaan. Etelä-Karjala voisi olla Suomessa luonnonmateriaaleista tehdyn taiteen vahva lippulaiva.

On mielenkiintoista, että juuri Joutsenosta kotoisin olevat Saimaan rantojen kasvatit ovat innostuneet ja onnistuneet jäänveistossa. Olisi hieno kädenojennus Lappeenrannalta, jos tämä näkyisi myös Joutsenon alueella. Ensi vuonna Joutseno voisi saada kaupungin rahallisella tuella oman jäälinnansa tai vaikkapa raippapuunsa osaajien tekemänä. Valaistu jääteos voisi houkutella kävijöitä muualtakin vieraisille.

Joutsenossa osataan muutenkin tehdä valtavirrasta poikkeavaa taidetta. Hyvä esimerkki on Kontufolk-festivaali, joka ponnistaa taas jaloilleen ensi kesänä. Hyvä niin.