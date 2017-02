Penttiläntie saa uuden päällysteen

— Oli jo aikakin, sanovat Nevalassa asuvat Reino ja Liisa Kuisma omakotitalonsa vierestä kulkevaa Penttiläntietä vihdoin ensi kesänä odottavasta remontista.

Päällysteeseen on Kuismien kodin, Sakarilan kohdallakin syöpynyt reikää reiän viereen niin, että ohi ajavien ajoneuvoyhdistelmien peräkärrit vain rallattavat mennessään.

Tähän on luvassa muutos, kun alapitäjiä halkova tie saa uuden kestopäällysteen 14,4 kilometrin matkalle kirkolta aina Leppälään. Päällystämätön tieosuus Penttilään jää vastakin soratieksi.

Lisäksi tien sivuojia syvennetään ja ojarumpuja uusitaan.

Kokonaisurakka, johon Penttiläntienkin noin 600 000 euron hintainen remontti kuuluu, on kilpailutettu, ja urakoitsija julkistetaan näinä päivinä.

