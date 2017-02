Pulpin ja Korvenkylän seurakuntatalot uhan alla

Pulpin seurakuntalo ja Korvenkylän seurakuntakoti ovat uhan alla.

Ne ovat Lappeenrannan seurakunnan kiinteistöstrategialuonnoksessa niiden kiinteistöjen listalla, josta seurakunta pyrkii luopumaan.

-Tässä ei ole mitään muutosta aiempaan strategiaan. Muutokset toteutuvat kuitenkin hitaasti, kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkunen sanoo.

Kankkusen mukaan näitä kiinteistöjä ei olla ainakaan vuoteen tai kahteen sulkemassa.

Kahden joutsenolaisen seurakuntakiinteistön joutuminen luopumisuhan alle johtuu Kankkusen mukaan monesta syytä. Merkittävin on Joutsenon seurakunnan koko.

– Laskemme miten paljon neiliöitä on per seurakuntalainen. Joutsenossa neliöitä on kolminkertainen määrä muualle verrattuna.

Strategialuonnoksessa uhattuina ovat Joutseno-lehden tietojen mukaan Korvenkylän ja Pulpin lisäksi Tuosan ja Metjärven leirikeskukset sekä Nuijamaan seurakuntakeskus.

Kiinteistöstrategiaa valmistellaan ensi tiistaina seurakunnan kiinteistöasiain johtokunnassa.