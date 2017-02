Jätteen kierrätys lisääntyy ja kuljetustarve vähenee

Kukkuroinmäen jätekeskukseen rakenteilla oleva Kompotek Oy:n komposiittilaitos vähentää toimiessaan jätteenkuljetuksia Riihimäelle ja parantaa Etelä-Karjalassa syntyvän jätteen asemia jätehierarkiassa.

— Jäte, joka tähän asti on mennyt pääasiassa energiahyötykäyttöön eli poltettavaksi Ekokemin jätteenpolttolaitokselle, vaihtuu paikalliseen materiaalihyötykäyttöön, sanoo Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n (EKJH) toimitusjohtaja Mika Suomalainen.

Myös osa suoraan kotitalouksilta kerättävästä muovipakkausjätteestä on tarkoitus ohjata komposiittilaitokselle niin ikään Riihimäellä sijaitsevan Ekokemin muovijalostamon sijaan.

Komposiittilaitos odottaa vielä laitteistotoimituksia ja Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (AVI) haettua ympäristölupaa ja toiminnan aloittamislupaa.

— Kesän korvalle taitaa mennä, ennen kuin laitos on käynnissä, Suomalainen arvioi.

Aiheesta lisää 2.2. Joutseno-lehdessä ja verkkosivuillamme.