Norppa sai pesärauhansa

Saimaannorppien pesärauha on julistettu. Norpat etsivät näitä aikoja sopivia pesäpaikkoja ja ovat hyvin herkkiä häiriöille.

Luonnon muovaamista pesäkinoksista on niukkalumisen talven takia Saimaalla pulaa, jonka paikkaamiseksi tarvittiin ihmisvoimia ja lumikolaa. Koko Saimaalla apukinoksia kolattiin Metsähallituksen johdolla noin 250; Kyläniemen eteläpuolella lumesta riitti aineksia neljään apukinokseen.

Viimeviikkoisen lumipyryn anti jäi norpan pesinnän kannalta riittämättömäksi.

— Mutta onhan pienikin kinos parempi kuin ei kinosta ollenkaan, sanoo apukinosten tekoa Suur-Saimaalla luotsannut joutsenolainen Mikko Uimonen toiveikkaana.

Metsähallituksen luontopalveluiden suojelubiologin Miina Auttilan mukaan apukinosten keskimääräinen käyttöaste on ollut 75 prosenttia vuodesta 2014, jolloin apukinoksia kolattiin ensimmäisen kerran. Suojelutoimi on osa Saimaannorppa-LIFE-hanketta, jossa WWF on mukana.

Metsähallitus on kehittänyt myös saimaannorppien keinopesiä yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Viime vuonna norpille oli tarjolla kaksi keinopesää, tänä vuonna seitsemän.

Keinopesiä on kahdenlaisia. Toinen, järviruokolyhteistä kasattu malli tarvitsee alleen jään. Toinen, turvelevyillä päällystetty, kupumainen pesä kelluu muoviponttoneiden varassa.

Se on suunniteltu tilanteeseen, jossa yhtenäistä lumi- ja jääpeitettä ei enää ole. Tällaiseenkin tulevaisuuteen on varauduttava, kun talvet ovat toinen toistaan leudompia lämpenevän ilmaston takia.

Kelluvaa keinopesää kokeiltiin jo viime talvena, jolloin norpan havaittiin pitäneen avantoa auki ja käyneen hengittämässä pesässä.

— Tämä on lupaava tulos, vaikka norppa ei sitä varsinaisesti pesänä käyttänytkään, Auttila sanoo.

WWF on julistanut saimaannorpalle pesärauhan vuodesta 1993. Tänä vuonna perinnettä pidettiin yllä Joensuussa, missä kunnian julistaa pesärauha 25. kerran sai elokuvaohjaaja Markku Pölönen.