Ahvenlammen metsien hoidolle uusi suunnitelma

Hiljaiselo viimeiset seitsemän vuotta hakkuiden ulkopuolella olleissa Ahvenlammen metsissä on päättymässä uuden metsäsuunnitelman myötä.

Alueella ei ole tehty metsien hoito- tai hakkuutöitä sitten vuoden 2010, jolloin laadittu metsäsuunnitelma pantiin Ahvenlammen osalta jäihin vihreiden valtuustoryhmän ehdotettua alueen liittämistä METSO-suojeluohjelmaan. Valtuusto hylkäsi aloitteen kesällä 2010.

Tekemättömyys näkyy, sanoo Uus-Ahvenlammentiellä asuva Leena Myöhänen, jonka omakotitalon nurkalta on vain muutama metri lähimetsään.

— Tykkään siitä, että metsä on tuossa, mutta siistinä sen voisi pitää, hän sanoo.

Tekninen lautakunta hyväksyi tällä viikolla vuoteen 2026 ulottuvan Ahvenlammen metsäsuunnitelman ja oikeutti kiinteistö- ja mittaustoimen toteuttamaan sitä.

Aiheesta lisää 9.2. Joutseno-lehdessä.

