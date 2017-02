Lahden palkintokorokkeet Joutsenosta

Lahden MM-kisojen palkintokorokkeet ovat lähtöisin Joutsenosta. Raaka-aine niihin on tuotettu Stora Enson Honkalahden sahalla.

Palkintokorokkeet on tehty Honkalahden Effex-sisustuspaneelista.

Palkintokorokkeita on kaikkiaan kolme. Yksi on tarkoitettu mäkihyppääjien ja yksi hiihtäjien kukittamiseen. Kolmas koroke on virallisten palkintojenjakojen koroke. Se sijoitetaan Lahden torille.

Stora Enso on Lahden hiihdon MM-kisojen pääsponsori. Kisat järjestetään 22.2-5.3.