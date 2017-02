Mielipide: Pulpin koulu on säilytettävä ja peruskorjattava

Lappeenrannan kasvatus- ja opetustoimi ja tilakeskus mietiskelevät parhaillaan Pulpin koulun peruskorjauksen järkevyyttä. On mahdollista, että Pulpin koulua ei peruskorjata vaan oppilaat siirretään Joutsenon kouluun. Meidän koulun oppilaiden vanhempien mielestä Pulpin koulu on säilytettävä ja peruskorjattava.

Pulpin koulu on 1950 -luvulla rakennettu koulu. Koulu on rakenteellisesti hyvässä kunnossa, eikä kuulu homekouluihin. Koulua on jo saneerattu vuosien varrella parempaan kuntoon. Kouluun on hyvällä suunnittelulla mahdollista peruskorjata uutta opetussuunnitelmaa tukevat tilat. Oppilaat ratkaisevat ongelmia yhdessä. Yhdessätekeminen ja oma-aloitteisuus on oppimisessa läsnä jo nyt uuden peruskoulumallin mukaisesti.

Koulun sijainti ja ympäristö on erinomainen asuinalueiden keskellä. Lähes 90 prosenttia koulumatkoista kuljetaan lihasvoimin kävellen tai pyöräilen myös talvella. Joutsenon kouluun pitäisi suuri osa oppilaista kuljettaa. Esikoulu ja tulevaisuudessa laajennettava päiväkoti sijaitsevat koulun vieressä. Esikoulusta tai päiväkodista on helppo tulla tutustumaan omaan tulevaan kouluun.

Koulun pihalla on pienten lasten turvallista leikkiä urheilukentällä, luisteluradalla, koripallokentällä tai monitoimikentällä. Pienessä koulussa yhteisöllisyys ja me-henki ovat läsnä. Suurin ja uusin ei aina ole paras vaihtoehto.

