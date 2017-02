Koulukeskustelu roihahti taas

Koulukeskustelu roihahti jälleen ilmileikkeihin, kun kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg esitti vaihtoehdon opetusjärjestelyistä Joutsenossa. Vaihtoehdon mukaan Pulpin koulun peruskorjauksesta luovuttaisiin ja opinahjo liitettäisiin Joutsenon kouluun.

Pulpin alueen vanhemmat ovat jo aloittaneet nettiadressilla keräämään nimiä koulun pelastamiseksi. Vanhempien vastarinnan ymmärtää hyvin. Lähikoulun merkitys on Pulpin alueella iso. Uuden, paisuvan koulukeskuksen etuja on vaikea perustella, jos ja kun lähtökoulu on rakenteiltaan kunnossa.

Toki kaupungin suunnitelmat käsittää, jos katsoo niitä kylmästi eurojen kautta. Kouluilla, esiopetuksessa ja päiväkodeilla on Joutsenossa edessään yli 30 miljoonan euron investoinnit kymmenessä vuodessa. Investointilistalla ovat Pulpin koulun peruskorjaus 4,8 miljoonalla eurolla vuonna 2023 ja päiväkodin sekä Taimitarhan toimipisteen peruskorjaukset 1,9 miljoonalla eurolla tämän jälkeen. Joutsenon koulukeskuksen peruskorjaus ja laajennus kuluvan ja kolmen seuraavan vuoden aikana nielee 21,8 miljoonaa euroa. Hankkeeseen on niputettu Kesolan koulujen 3—6 luokkien sekä Ravattilan ja Parjalan koulujen yhdistäminen hallinnollisesti Joutsenon kouluun. Koulukeskuksen investointeihin liittyy myös päiväkodin ja esiopetuksen laajennus.

Joutsenoon on muuttanut lapsiperheitä edullisempien asumiskustannusten vuoksi muualta. Tätä muuttovirtaa Lappeenranta voisi tukea. Joutsenosta vietiin jo lukio.

