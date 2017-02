Nuotta vartoo vetäjäänsä, vetäjä apajan siivousta

Uppopuiden poistotyön jälki arveluttaa Pulpinselän nuotta-apajille kalaan mieliviä.

Syystäkin, sanoo Saimaan pohjaa loppukesästä 2015 ja 2016 uittoyhtiö Perkaus Oy:n toimeksiannosta siivonneen Meritaito Oy:n työmaapäällikkö Markku Saavalainen. Hänen mukaansa uppopuista puhdistettavaksi määrätyt apajapaikat on toki siivottu. Ongelmana on, ne sotkeentuvat uudelleen.

— Vaikka tänään todettaisiin, että pohja on puhdas, huomenna siellä voi olla jo puita.

Uppopuita on levinnyt myös nuotta-apajien ulkopuolelle, josta niitä kulkeutuu kertaalleen siivotuille alueille. Puista on riesaa myös veneilijöille, sillä joukossa on pylkkäreitä, joiden toinen pää on vielä veden pinnalla.

Haukilahden yhteisten vesialueiden osakaskunnan ja Perkauksen välinen, monipolvinen kiista nuotanvedon estävien uppopuiden ja uittotarvikkeiden poistamisesta päättyi ensin mainitun voittoon 2013.

Perkaus ilmoitti viime vuoden lopulla Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY), että työ saatiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) hallintopakkopäätöksen mukaisesti päätökseen ja apajapaikat puhdistettua ”niin hyvin kuin käytettävissä olevalla tekniikalla voidaan”.

Osakaskunta perää todisteita työn onnistumisesta.

Meritaito selvittää poistotyön kulkua ja lopputulosta asian osapuolille ja ELYlle myöhemmin helmikuussa. Tilaisuudessa on tarkoitus myös neuvotella, miten asiassa edetään.

Aiheesta lisää 9.2. Joutseno-lehdessä