Maarit Tyrkkö pääkirjaston vieraaksi

Presidentti Urho Kekkosen yksityistä puolta kirjoissaan valottanut toimittaja, tietokirjailija Maarit Tyrkkö vierailee Lappeenrannan pääkirjaston lainaushallissa ylihuomenna torstaina 16.2. kello 18—19.

Maarit Tyrköllä (nykyisin Huovinen) on poikkeuksellinen ura ja elämä Kekkosen läheisenä luottohenkilönä. Tyrkkö on ollut toimittamassa Kekkosen teoksia Kirjeitä myllystäni, Nimellä ja nimimerkillä ja Tamminiemi. Hän on työskennellyt toimittajana muiden muassa Suomen Kuvalehdessä, Uudessa Suomessa ja Kotiliedessä.

Tyrkön muistelmateoksista Tyttö ja nauhuri (WSOY 2014) sekä Presidentti ja toimittaja (WSOY 2016) on tekeillä elokuva. Tyttö ja nauhuri kertoo nuoren Maarit Tyrkön tiestä toimittajaksi ja tasavallan presidentin Urho Kekkosen läheiseksi. Presidentti ja toimittaja puolestaan on kuvaus vanhenevan Kekkosen elämästä läheisen ihmisen silmin.

Tyrkkö on saanut Tietokirjailijapalkinnon 2010. 2005 hän oli Tieto-Finlandia-ehdokkaana kirjastaan Hei beibi, mä oon tulta.