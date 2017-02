Joutsenonkangas saa E:n peräänsä

Osa Joutsenon pohjavesialueista noussee uuteen E-luokkaan. Viimeistään 2020 käyttöön otettava luokitus kertoo, että alueella on pohjavedestä riippuvainen ekosysteemi kuten lähde, noro tai puro, kenties useampikin.

Merkintä ei tuo maanomistajille uusia rajoitteita, sillä luontokohteet ovat vesi-, metsä- tai luonnonsuojelulailla suojeltuja jo nyt.

— Luokituksella on lähinnä informatiivista arvoa, joka auttaa ottamaan ekosysteemit esimerkiksi lupaharkinnassa paremmin huomioon, selvittää suunnittelija Pyry Mäkelä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY).

Kaikkien pohjavesialueiden suojelutarve ja soveltuvuus vedenhankintaan on uudistuneen lainsäädännön takia tarkasteltava uudelleen. Kaakkois-Suomen ELY aloitti työn viime kesänä, päätökseen se on määrä saada 2019 loppuun mennessä.

Työsarkaa riittää, sillä pelkästään pohjavedestä mahdollisesti riippuvaisia luontokohteita on tiedossa yli 500. Viime kesänä näistä ehdittiin koluta läpi 157 kohdetta, joista Joutsenossa 19. Näistä yhdeksän osoittautui perusteeksi nostaa koko pohjavesialue E-luokkaan.

