Joutsenossa Metsä Fibren turvallisin tehdas

Metsä Fibren Joutsenon tehdas on valittu yhtiön vuoden 2016 turvallisimmaksi tehtaaksi.

Joutsenon koko tehdasalueella ei oma henkilöstö ja palvelutoimittajat mukaan lukien ole sattunut poissaoloon johtaneita tapaturmia 429 päivään. Kyseessä on samalla myös Joutsenon tehtaan oma ennätys.

Tuotantojohtaja Ismo Nousiaisen mielestä näin pitkä tapaturmaton jakso koko tehdasalueella kielii vahvasta yhteistyöstä myös palvelutoimittajien kanssa.

— Henkilöstön ennakoiva turvallisuustyö ja laadukas toiminta joka päivä varmistavat sen, että koko yhtiö on turvallisuusasioissa metsäteollisuuden kärkiyritys.

Merkkinä tunnustuksesta Joutsenon tehdas sai samovaarin. Kiertopalkinto on ollut yhtiössä käytössä jo monen vuoden ajan.