Mäkitalolle suojelumerkintä

1742 navetan katonharjaa komistavassa viirissä viittaa Ikävalko-suvun kantatilasta lohkotun Mäkitalon tilan syntyajankohtaan. Nykyiset asukkaat Eero ja Marja Larvio (o.s. Ikävalko) tietävät, että näille sijoille Korvenkyläntien varteen hirsitalo on noussut noin vuonna 1908. Sitä ennen tilan rakennukset, samoin kuin jotkut muutkin tienoon rakennuksista, ovat sijainneet lähempänä Kuutostietä.

Mäkitalo seisoo keskellä Korvenkylän osayleiskaavaan ehdotettua ”kaupunki-, taajama- ja kyläkuvallisesti merkittävää aluetta”. Myös talo ja sen pihapiiri ovat naapurin ja viiden toisaalla kaava-alueella sijaitsevan rakennuksen lisäksi saamassa suojelumerkinnän.

Kaikki talonomistajat eivät ole olleet tästä innoissaan, mutta Marja Larviossa asia ei herätä suuria tunteita puoleen jos toiseenkaan.

— Toisaalta se on ihan hyväkin, hän tuumii.

— Suojelumerkintä tarkoittaa, että koko pihapiiriä on hoidettava jatkuvasti, Eero Larvio toteaa.

