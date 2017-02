Lukuisten tarinoiden talo

Seesam, aukene. Olo on kuin Ali Baballa Tuhannen ja yhden yön tarinoissa, kun Korvenkylän lähipalvelupisteen sähkölukko surahtaa avautumisen merkiksi. Hetkeä aiemmin olen tarjonnut kirjastokorttia ovenpielestä löytyvään viivakoodinlukijaan ja näpytellyt jo verkkokirjaston käytön yhteydessä tutuksi tulleen nelinumeroisen PIN-koodin. Toistan toimenpiteen Korvenkylän kirjaston sisäovella, ja kas, olen sisällä.

Enkä yksin. Kello kirjaston seinällä ei käy vielä yhdeksääkään, ja virkailijan saapumiseen on vielä kolmisen tuntia aikaa, mutta kolme asiakasta on jo syventynyt päivän lehtiin.

— On erittäin hyvä, että kirjastoon pääsee virka-ajan ulkopuolella, heistä yksi, Paavo Rahkonen sanoo.

Korvenkylässä vuoroviikoin työskentelevän kirjastovirkailija Sari Vesalehdon mukaan kirjaston omatoimiaika on suosittu etenkin viikonloppuisin, kun kirjasto on muutoin kokonaan kiinni.

— Monet tulevat myös arkisin jo heti aamusta seitsemän jälkeen lukemaan lehtiä. Ne on haettu laatikosta ja viety paikoilleen, ennen kuin virkailija tulee töihin.

Korvenkylän kirjasto kasvatti viime vuonna Joutsenon kirjaston sekä pääkirjaston aikuisten- sekä lasten- ja nuorten osaston tavoin lainauslukujaan.

Korvenkylän kirjastossa tilastoitiin 6 595 lainaa. Niistä 2 358 tehtiin omatoimiaikana automaatilla, palvelujohtaja Leena Priha tietää.

Lue juttu omatoimikirjastosta ja maakuntakirjaston vuodesta 2016 kokonaisuudessaan 16.2. Joutseno-lehdestä