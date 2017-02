Yhdeksän demaria ehdolle Joutsenosta

Joutsenosta kuntavaaliehdokkaaksi on lähtemässä ainakin yhdeksän demaria.

— Kaiken kaikkiaan Lappeenrannassa meidän puolueen ehdokkaita on kasassa 52. Lisää on vielä tarkoitus saada, sillä ehdokasmäärän täytyy olla kuutosella alkava kymmenluku, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja SDP:n vaalipäällikkö Risto Kakkola sanoo.

Aikaa ei ehdokashankintaan ole paljon, sillä helmikuun lopussa nimien on oltava selvillä.

Joutsenolaisista demareista ehdolle ovat asettuneet Kakkola, prosessipäivämies Markku Huotarinen, ohjaaja Sanna Kemppainen, nuoriso-ohjaaja Sami Kolehmainen, sähköteknikko Erkki Kämäräinen, eläkeläinen Markku Liimatta, eläkeläinen Anneli Myllärinen, maataloustyöntekijä Jani Rossi ja operaattori Arto Suutarinen.

Nykyinen valtuutettu Tapio Virkki ei enää pyri valtuustoon.