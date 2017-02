Urut pantiin pakettiin

Urkuparven takana oleva ikkuna laskee kirkkosaliin valoa, kun Joutsenon kirkon vanhat urut on pitkälti purettu tieltä pois.

Urkupurkuun osallistui viime viikonloppuna parikymmenhenkinen joukko Joensuun rauhanyhdistyksen väkeä. Työ saatetaan päätökseen tulevana viikonloppuna, jolloin soittimen osat kuljetetaan määränpäähänsä Pohjois-Karjalaan.

— Maanantaina alkavat välittömästi urkuparven muutostyöt, kertoo urkutoimikunnan sihteeri, kanttori Toni Pussinen.

Parvea on vahvistettava uusia, entistä isompia urkuja varten.

— Urkujen ensimmäinen erä saapuu 27. maaliskuuta kirkkoon pystytystä varten. Urkujen fyysinen muoto on pitkälti hahmottunut toukokuun alkuun mennessä, mutta edessä on vielä haastavin osuus ja vaativin prosessi, yli puoli vuotta kestävä äänitysvaihe.

Yleisö voi kuulla urkujen ääntä vasta ensimmäisenä adventtina.

