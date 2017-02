Valepoliisi huijasi vanhusta Lappeenrannassa

Lappeenrannan poliisi tutkii tapausta, jossa vanhukselta oli huijattu puhelimitse pankkitunnukset.

Huijari oli soittanut vanhukselle Lappeenrannassa ja kertonut olevansa poliisi. Sinnikäs valepoliisi oli saanut vanhuksen luovuttamaan pankkitunnuksensa.

Poliisi varoittaa kyseisentyyppisistä rikoksista ja muistuttaa, että pankit tai viranomaiset eivät koskaan kysele tunnistautumiseen tai maksuvälineisiin liittyviä tietoja puhelimitse.

Pankkitunnuksia, pin-koodeja tai maksuvälineisiin liittyviä tietoja koskeviin kyselyihin ei tule koskaan vastata eikä muitakaan tietoja tule ilmoittaa. Jos saa vastaavan puhelun, puhelin on suljettava ja varmistettava tarvittaessa vastasoitolla puhelun aiheellisuus.

Jokaisella poliisilaitoksella on puhelinkeskus, jota kautta on mahdollista tehdä vastasoitto, mikäli epäilee huijausta. Petollisista puheluista on syytä tehdä rikosilmoitus.