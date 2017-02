Lentokentästä poliittinen vääntö

Viime viikon aikana on käyty mielenkiintoista veivausta lentokentästä. Ensin lentokenttäsäätiöön nimettiin Imatran demareiden mandaatilla maakuntajohtaja Matti Viialainen. Tämä sai kokoomuslaiset älähtämään. Asiasta olisi pitänyt keskustella ja päättää Etelä-Karjalan liitossa avoimesti.

Kauan ei ehtinyt Viialainen olla säätiön kirjoissa, kun roihahti taas. Lappeenrannan strategia- ja rahoitusjohtaja sekä lentokenttäsäätiön toimitusjohtaja Olli Naukkarinen syytti kovin sanoin Viialaista lentokentän reittilentojen torppaamisesta. Syytökset pohjautuvat Viialaisen julki tuomiin lausumiin, jolla tämä omien sanojensa mukaan halusi turvata veronmaksajien rahoja.

Maanantaina Viialainen ilmoitti eroavansa lentokenttäsäätiöstä, ja hänen tilalleen astui aluekehitysjohtaja Satu Sikanen, niin ikään maakuntaliitosta. Luovuttivatko Imatran demarit paikkansa lopullisesti? Mitä tämä kertoo Imatran sitoutumisesta lentokenttään?

Kaiken keskellä Matti Viialainen on kertonut, että haluaisi jatkaa maakuntajohtajana vielä uudistettavassa maakuntahallinnossa. Vaikka Viialaisen ansiot alueen lobbarina ovat olleet varsin vankat, jatkohalut tuskin ovat enää mieleen kokoomukselle. Edellinen maakuntajohtaja oli kokoomuslainen ja Viialaisen puoluekanta on toisesta ääripäästä. Kansanedustaja Jani Mäkelä (ps.) antaisi Viialaiselle jopa potkut.

Kulisseissa kinastellaan nyt muustakin kuin lentokentästä. Tosin harmillista on se, jos kinassa lentokentän kehittäminen saa siipeensä.