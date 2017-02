Työpaikkojen radonmittaukset luupin alle

Työpaikkojen radonmittaukset joutuvat työsuojeluviranomaisen syyniin huhtikuun lopulla. Työpaikkatarkastuksia tehdään osassa niitä kuntia, joissa radonpitoisuudet ovat tutkitusti korkeat ja joissa tietynlaisten työpaikkojen radonmittaus on pakollinen.

Yllätystarkastukset koskevat myös Joutsenoa ja muuta Lappeenrantaa. Valvontaiskut kohdistetaan paikkoihin, joissa työskennellään maan tasalla tai kellarikerroksessa. Tarkastuksista ei ilmoiteta työpaikoille etukäteen.

Aikaa ei ole enää hukattavaksi, jos radonmittaus on työpaikalla vielä tekemättä. Mittaus kestää kaksi kuukautta ja se on tehtävä lämmityskaudella.

Aiheesta lisää 23.2. Joutseno-lehdessä