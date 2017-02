Vaikeneminen on kultaa, puhuminen hopeaa. Tämä vanha sanonta viiltää mieltä. Ihmiset vaikenevat, kätkevät murheensa eivätkä pahimmassa tapauksessa koskaan käsittele kokemiaan vääryyksiä. Vaikeuksista kertominen on nähty heikkoutena ja valittamisena, niin kuin kaikki vaikeudet ja niihin suhtautuminen olisivat ihmisen itsensä käsissä.

Lasten kanssa puhuminen on kultaa. Kieltojen yksinkertainen perusteleminen antaa lapselle mahdollisuuden ymmärtää ja hyväksyä asia, vaikka se harmittaisikin. Nykyään tiedetään, ettei ”siksi” edesauta lapsen mukavampaa käyttäytymistä. Ja harminkin tunteetkin sanoitetaan; sinua harmittaa, saa harmittaa, mutta nyt ei osteta karkkia.

Samat perustelut ja keskustelut helpottavat myös aikuisten välistä kanssakäymistä. Jos puolisolle kertoo, mikä oikeasti ärsyttää, ei tämä heti erehdy kokemaan että äkäisyys johtuu juuri hänestä. Omista tunteista ja ajatuksista kertominen on itseasiassa toisen ihmisen kunnioittamista ja lujittaa luottamusta ihmisten välillä. Uskallan kertoa murheeni sinulle, luotan sinuun.

Monille ihmisille ajatuksien kokoaminen on helpompaa, kun asiasta on puhunut jollekulle toiselle. Keskustellessa huomaa omat ajatusvirheensä ja voi syntyä ahaa-elämyksiä kun tajuaa asiayhteyksiä.

Puhumalla asiat löytävät oikeat mittasuhteet. Yksin asioita päässä pyörittämällä asioiden vakavuus helposti suurenee. On helpottavaa huomata, ai näin on käynyt muillekin, en olekaan ainoa saman asian kanssa painiskeleva. Keskustelu tavallisen, luotettavan ihmisen kanssa voi vähentää ammatillisen avun tarvetta.

Jos puhumattomuus ja tunteiden välttely ovat sukurasitteena, on varmasti vaikea päästä alkuun, vaikka haluaisikin puhua enemmän. Kun läheisille puhuminen yleisesti ottaen on vaikeaa, kannattaa aloittaa vaikka ventovieraista tai hyvänpäiväntutuista.

Harrastuksissa puhumisen kynnys voi olla matalampi, kun aihepiiri on yhteinen. Jos kyseessä on kriisi, masennus tai ahdistus, kannattaa hakea keskusteluapua ammattilaisilta.

Ajattelu tekee meistä ihmisiä. Eläimistä meidät erottaa myös kommunikointi, puhuminen. Ajattelun syvyys ja laajuus pääsevät oikeuksiinsa vain kielen kautta ja kielen oppiminen ja kehittyminen vaatii puhumista. Äidinkieltä ja omaa ajatteluaan voi kehittää aikuisena lukemisen lisäksi myös keskustelun kautta.

Kirjoittaja on joutsenolainen maanviljelijä ja MTK-Kaakkois-Suomen hankepäällikkö.