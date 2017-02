Opiskelijat taiteilivat silmäniloa Penttiläntien palvelukotiin

Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat maalanneet seinämaalauksia Joutsenon Penttiläntien palvelukotiin.

Projektiin osallistui kolme opiskelijaa. Taiteilijaopiskelijat ovat Lauri Inkinen, Anne Leppänen ja Ville Ilmaranta.

Teokset on sijoitettu palvelukodin kolmeen kerrokseen. Jokainen taiteilija sai oman kerroksensa.

Idea taiteen tuomisesta hoivakotiin on peräisin palvelutalosta.

— He pyysivät meitä tekemään nämä työt. Asiaa hauduteltiin kesällä ja varsinainen työskentely aloitettiin syksyllä, oppilaita ohjannut lehtori Jean-Erik Kullberg kertoo.

Taideteokset eivät ole mitä tahansa pieniä tauluja. Niillä on jokaisella kokoa vähintään neliömetri.