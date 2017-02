Yhteensä 43 joutsenolaista pyrkii kaupunginvaltuustoon – katso täältä nimet

Lappeenrannan kaupunginvaltuustoon pyrkii yhteensä 43 joutsenolaista.

Eniten koko kaupungissa ehdokkaita on keskustalla ja kokoomuksella. Molemmilla puolueilla on 66 ehdokasta. Keskustan ehdokkaista 12 on Joutsenosta. Kokoomuksella joutsenolaisia on viisi.

Demareilla joutsenolaisehdokkaita on 11, perussuomalaisilla 10.

Kuntavaalit järjestetään nyt ensimmäistä kertaa keväällä. Varsinainen vaalipäivä on 9.4.

Alla nimilista joutsenolaisista ehdokkaista.

Joutsenolaiset kuntavaaliehdokkaat 2017

KD

Jarva Antti

Keskusta

Arbelius Asko

Ahtiainen Karoliina

Ahvonen Matti

Arminen Antti

Arminen Jaakko

Ikävalko Johanna

Jauho Heimo

Kekki Annikki

Lukkari Pekka

Munnukka Riitta

Partanen Tuula

Suonsivu Pekka

Kokoomus:

Haltia Joni

Jokelainen Sami

Jokelainen Tiina

Nurmela Mimosa

Soini Ari

Myö-liike:

Kaskinen Teemu

Perussuomalaiset:

Hintsanen Sami

Kuosma Tuomo

Laitinen Timo

Mäkelä Anneli

Mäkelä Jani

Nykänen Reijo

Papinniemi Markku

Tanskanen Heikki

Turkia Juha

Vattulainen Matti

SDP

Hasari Lasse

Huotarinen Markku

Järvinen Juha

Kakkola Risto

Kauhanen Sonja

Kemppainen Sanna

Kolehmainen Sami

Kämäräinen Erkki

Liimatta Markku

Myllärinen Anneli

Rossi Jani.

Vihreät

Härkönen Alpo

Pykäläinen Tuija Maaret

Saareks Kari