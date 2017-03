Maksuttomuus ei yksin riitä

Vaatimus maksuttomasta varhaiskasvatuksesta ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilymisestä on perusteltua yksilöiden tasavertaisuuden takaamiseksi. Mutta se ei ole automaattinen tae perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. (Kansanedustaja Anneli Kiljunen, Joutseno-lehti 23.2.)

Jo vuosikausia (kymmeniä) Lappeenrannassa on ollut iso ongelma home- ja sisäilmasaastuneet päiväkodit ja koulut. Niissä on altistunut ja sairastunut kymmeniä lapsia ja aikuisia, monet loppuiäkseen. Tämä jatkuu edelleen.

Perheiden tuen ja hyvinvoinnin edistämisen kannalta olennaista on myös riittävät, asianmukaiset, puhtaat tilat, joissa voi toteuttaa tuloksellista, lapsilähtöistä, ilmiöpohjaista toimintaa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että niin sanottuja jakotiloja on tarpeeksi — riittävästä ammattitaitoisesta henkilökunnasta puhumattakaan.

Lasten kannalta kaikkein tärkeintä tasapainoiseen tulevaisuuteen kasvamiseksi onnellisen kodin lisäksi on varhaiskasvatuksessa riittävän pienet ryhmät, pysyvä ammattihenkilökunta ja hoitoajan pituus. Tämän ovat vahvistaneet myös tutkijat, muiden muassa professori Liisa Keltikangas-Järvinen.

Ryhmäkokojen kasvattaminen varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa sekä henkilöstön vähentäminen ovat omiaan edistämään syrjäytymiskehitystä, erilaisia käytöshäiriöitä ja aggressiivisuutta. Yksinkertaisesti suurissa ryhmissä aikuisen aika ei riitä tarpeeksi kaikkien yksilölliseen huomioon ottamiseen, tukemiseen ja kannustamiseen.

Viimeaikaisissa tutkimuksissa on todettu, että varsinkin poikien syrjäytyminen alkaa jo varhaiskasvatuksessa.

OAJ:n mukaan varhaiskasvatus on kustannustehokkain keino tasoittaa lasten oppimisedellytyksiä ja ehkäistä syrjäytymistä. Tästäkin näkökulmasta vaatimus maksuttomuudesta on oikeutettua.

Tämä edellyttää onnistuakseen nykyistä pienempiä ryhmiä ja suurempaa määrää henkilökuntaa. Ennaltaehkäisy on aina satoja kertoja halvempaa ja tuloksellisempaa kuin jälkihoito.

Kirjoittaja on kuntavaaliehdokas (vihr.).