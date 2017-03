Talvisesta satamasta kerätään palautetta

Kaupungin vetämä Myö tehään porukalla -hanke kerää asukkaiden kokemuksia Lappeenrannan sataman alueen talviaktiviteeteista.

ESR-tuettu hanke on ollut mukana toteuttamassa asukaslähtöisiä ideoita, joilla on haluttu tuoda satamaan elämää myös talvella. Satamaa on elävöitetty muun muassa luistelukentin, napakelkoin ja maksuttomin luisteluharjoituksin. Satamassa on järjestetty eri tahojen aloitteesta myös muutamia ulkoilutapahtumia.

Asukkaiden toivotaan kertovan omia kokemuksiaan ja mielipiteitään talvisesta satamasta nettiin avatulla kyselyllä 2. huhtikuuta mennessä.