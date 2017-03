Käytön puute ajaa kutsutaksilinjan alas

Kyytiläisten puute on johtamassa Joutsenon kutsutaksin lakkauttamiseen tulevana kesänä.

Koulujen kesäloma-aikana torstaisin reittiä keskustaajama—Ahola—Suokumaa—Leppälä—keskustaajama ennakkotilauksesta liikennöivällä kutsutaksilla ei ollut viime kesänä yhtään tilausta.

— Kuitenkin autoilija on ollut viikoittain valmiudessa koko kesän ajan saamatta tästä lainkaan korvausta. On kohtuutonta varata autoilijan resurssi jatkossa, jos ajoja ei ole lainkaan, suunnittelupäällikkö Timo Kalevirta kaupungin teknisestä toimesta perustelee tekniselle lautakunnalle valmistelemaansa lakkautusesitystä.

Tekninen lautakunta käsittelee Joutsenon kutsutaksilinjan lakkautusta ensi viikon keskiviikkona 8.3. Lakkautus astuisi voimaan 5.6.