Katsastuslainsäädäntö nykyaikaistuu

Eduskuntaan tulleen hallituksen esityksen mukaan autojen katsastuslainsäädäntöä muutetaan nykyaikaiseksi.

Mielestäni on järkevää, että katsastusvälit harvenevat alle 10-vuotiaissa henkilö- ja pakettiautoissa, sillä autojen määräaikaishuollot huolehtivat osaltaan siitä, että autot pysyvät kunnossa.

Jatkossa ensimmäinen katsastus on viimeistään neljän vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen kahden vuoden välein, kunnes auto on ollut käytössä kymmenen vuotta. Yli kymmenvuotiaat autot katsastettaisiin vuoden välein.

Luvanvaraisessa liikenteessä käytettävät traktorit tulisi katsastaa ensimmäisen kerran neljän vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen kahden vuoden välein.

Katsastuspäiviin tulee joustavuutta ja se on hyvä autonomistajan kannalta. Ajoneuvon katsastusajankohta ei jatkossa ole sidottu tiukasti käyttöönottopäivään tai rekisteritunnuksen viimeiseen numeroon, jolloin katsastusajankohtaa voisi muuttaa mieleisekseen eli käytössä olisi niin sanottu rullaava katsastusajankohta.

Paperisia, mukana kulkevia rekisteröintitodistuksia ei enää tarvita vaan ne löytyvät sähköisesti. Tämä on nykyaikaan sopiva menettely.

Uudistukset ovat pääsääntöisesti hyviä, mutta EU-lainsäädännöstä tulee mielestäni liian tiukka linjaus, jonka mukaan jatkossa puutteet valaisinten, jarrujen ja renkaiden osalta saattavat johtaa nykyisen korjauskehotuksen sijasta katsastuksen hylkyyn tai ajokieltoon.

Säännöstä ei ole mietitty loppuun asti, sillä esimerkiksi polttimo saattaa sammua matkalla katsastukseen ja aiheuttaa edellä mainitun katsastuksen hylkäämisen. Mielestäni tällaista lainsäädäntöä ei pitäisi EU:ssa tehdä.

Autot ovat kehittyneet ja niitä huolletaan määräaikaishuolloissa enemmän kuin aiemmin. Autojen katsastusvälien harventaminen on järkevä asia ja muutokset katsastussäädöksiin säästävät kansalaisten kukkaroa nykytilaan verrattuna.

