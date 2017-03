Parjalassa kisataan suksilla, liikenteen syytä varoa

Lumiolosuhteet parantuivat maaliskuun alussa sen verran että Kullervo pystyy pitämään hiihtosuunnistuskilpailut ensi viikonloppuna Parjalassa. Kilpailuun on ilmoittautunut 155 suunnistajaa kilpailemaan alueensa mestaruuksista, ikäjakauma on 11-90 vuotta.

Mestaruudet ratkotaan Kaakon, Uusimaan ja Keski-Suomen alueilla.

Lauantaina kisataan kaksi matkaa; sprintti, jonka suoritusaika on noin 10-15 minuuttia ja keskimatka, jonka suoritusaika on 25-35 minuuttia.

Sunnuntaina vuorossa on pitkämatka, jonka suoritusaika on 40-60 minuuttia. Kilpailut alkavat molempina päivinä kello 10.

Radat ylittävät Hietaharjusta Punnankylään ja Parjalaan johtavat tiet; tiellä liikkujien kannattaa varoa suunnistajia. Tielle tullaan laittamaan varoitusmerkit alueille, jossa suunnistajia saattaa liikkua.