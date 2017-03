Harvinaistunut materiaali taipuu joutsenolaiskäsissä vielä harvinaisempaan muotoon

Peltiseppä ja yrittäjä Jesse Suikkanen työstää materiaalia, jota ei enää nykyään kovin usein käytetä vesikatteena.

— Kuparipeltiä käytetään nykyjään aika harvoin, koska kupari on niin kallista, hän kertoo.

Muoto on vielä erikoisempi: veljesten Jesse ja Jonne Suikkasen 2009 perustamassa Rakennuspelti Suikkanen Oy:ssä ei ole koskaan aiemmin pellitetty kupolia.

Kupolin puurakenteet ovat Markus Petsalon eli isä Markuksen, Lappeenrannan ortodoksisen seurakunnasta eläkkeelle jääneen kirkkoherran käsialaa. Petsalo on yksi perustajajäsenistä ekumeenisessa yhdistyksessä, Saimaan Skiitoissa, joka rakentaa Ilkonsaaresta skiittasaarta Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön maille.

— Skiitta tarkoittaa sivuluostaria, mutta Ilkonsaaren tapauksessa merkitys on symbolinen: jokainen rakennuksista on kopio jonkin luostarin rakennuksesta, Petsalo selvittää.

Suikkasten pajassa työn alla oleva kupoli kuuluu kirkkoon, jonka esikuva, novgorodilaisen pyhän Georgioksen kappeli, löytyy Staraja Ladogan linnoituksesta Venäjältä.

