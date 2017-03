Koulukeskukseen tilaelementtejä myös päiväkodille

Kesolan koulua ja Joutsenon päiväkotia varten vuokrataan tilaelementtejä, jotka sijoitetaan Joutsenon koulukeskuksen tontille Penttiläntien varteen.

Kesolan koulun väistötilat on mitoitettu 200 oppilaalle ja päiväkodin lisätilat kahdelle ryhmälle.

Tilakeskus pitää tilaelementtejä parempana vaihtoehtona Kesolan koulun tiivistyskorjauksille, joiden kustannuksiksi on arvioitu 500 000 euroa.

Päivähoidon osalta tilaelementeillä vastataan päiväkotipaikkojen puutteeseen. Joutsenon varhaiskasvatuspaikat ovat täynnä. Kevään aikana lapsia on jouduttu sijoittamaan päivähoitoon Lauritsalaan.

Siirtokelpoiset tilaelementtirakennukset hankitaan avaimet käteen -periaatteella. Kouluelementin kuukausivuokra on 22 724 euroa ja päiväkotielementin vuokra 12 190 euroa kuukaudessa. Vuokrasopimus tehdään 1.8.2017 alkaen viideksi vuodeksi, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa vuosi kerrallaan.

Tekninen lautakunta hyväksyi eilen tilaelementtien hankinnan omalta osaltaan. Kasvatus- ja opetuslautakunnan on vielä hyväksyttävä vuokrakulut. Rakennustyöt voivat käynnistyä päätösten saatua lainvoiman.