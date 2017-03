Asiakasomistajat

Leevi, Ilona, Mio ja iso joukko muita lapsia on tullut koulupäivän jälkeen iltapäiväkerhoon Pulpin seurakuntakodille, kuten muinakin päivinä.

— Me pelaamme täällä ja leikimme sisällä ja ulkona. On mukava että täällä saa myös välipalaa. Tämä talo on meille tuttu koulukirkoista sekä päiväkotiajoilta. On mukava, että iltapäiväkerho on ihan koulun vieressä, lapset kertoivat minulle.

Iltapäiväkerho on lapsille turvallinen paikka odottaa vanhempia, jotka hakevat heidät kun pääsevät töistä.

Senja ja Venla toimivat ryhmänohjaajina Korvenkylän seurakuntakodilla kokoontuvassa Korvenvaeltajien partiolippukunnassa. Molemmat tytöt ohjaavat ryhmää 10—11–vuotiaita partiolaisia eli seikkailijoita.

— Partiokolo on toiminnallemme todella tärkeä, he kertovat. Siitä luopuminen tuntuisi todella kurjalta. Tällaista toimintaa olisi todella vaikea järjestää vuokratilassa, Senja ja Venla kertoivat.

Tilaa tarvitaankin: kololla kokoontuu joka arki-ilta ryhmiä ja tila on sen verran iso että siellä voi toimia kaksikin ryhmää samaan aikaan. Heidän ryhmiinsä kuuluu partiolaisia sekä Korvenkylästä että ympäröivältä maaseudulta. Partiotyö luetaan osaksi seurakunnan nuorisotyötä.

Helinä on aktiivisesti mukana Korvenkylän lähetyspiirin toiminnassa noin viiden vuoden ajan, sitä ennen Jänhiälässä.

— Me rukoilemme, luemme seurakuntamme nimikkolähettien kirjeitä lähetyskentiltä sekä olemme myös käyneet läpi katekismusta. Tämä rakennus antaa meille niin paljon mahdollisuuksia ja on ollut koko kylän yhteinen ilo. Seurakuntakodista luopuminen olisi todella surullista, Helinä toteaa.

Lähetyspiiri kokoontuu seurakuntakodilla joka toinen viikko. Lähetystyön tukeminen ja siihen osallistuminen on yksi seurakunnan perustehtävistä. Helinä osallistuu usein myös muuhun seurakunnan toimintaan Korvenkylän seurakuntakodilla.

Leeviä, Ilonaa, Mioa, Senjaa, Veeraa ja Helinää yhdistää se, että he ovat seurakuntakotiemme aktiivisia käyttäjiä. He ovat seurakunnan jäseninä myös niiden tilojen omistajia. Seurakuntayhteys toteutuu heidän elämässään yhteyden ja muiden ihmisten — eli seurakunnan kautta.

Helmikuun aikana Lappeenrannan seurakuntayhtymä laati luonnoksen uudesta kiinteistöohjelmasta. Siinä esitetään muun muassa Pulpin ja Korvenkylän seurakuntakodeista luopumista.

Aina kuitenkin on vaihtoehtoja.

Seurakuntayhteyden menettäminen on äärimmäisen huono vaihtoehto.

Kirjoittaja on Joutsenon seurakunnan kirkkoherra.