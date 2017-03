Kyllä vaikuttaminen kannattaa yhä

Kuntavaalit koputtelevat jo ovella. Ehdokkaiden nimet julkistettiin viime viikolla.

Näitä vaaleja leimaa ehdokaskato. Monesta puolueesta ja kunnasta on kaikunut viestiä siitä, että ehdokkaita on ollut aiempaa vaikeampi houkutella vaaliareenalle.Yhteiskunnalliset asiat eivät kiinnosta.

Yhtenä syynä voi olla ajanpuute. Aktiivilla ihmisillä on usein monta rautaa tulessa. Lisäksi lautakuntien ja valtuuston esityslistoihin perehtyminen vaatii oman panoksensa. Harvassa on valtuutettu, joka enää voi tai ilkeää astella valtuustoon ilman ennakkovalmistautumista.

Toinen syy ehdokaskatoon voi olla siinä, että ehdokkaalta ja valitulta vaaditaan aiempaa kovempaa pintaa. Sosiaalinen media on luonut uudenlaisen kansalaisvaikuttamisen kanavan.

Vielä suunnitteluasteella oleva maakuntauudistus vie väistämättä valtaa kauemmas kunnasta tai kaupungista. Moni kysyy jo nyt sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten otettua palvelut kontolleen sitä, mistä kuntapäättäjä lopulta enää päättää?

Joutseno-lehti haluaa tarjota oman kanavansa vaaliaikaan. Lehden lukijapalsta on avoinna ehdokkaiden ja äänestäjien kirjoituksille. Julkaisuvaatimus on reilu esiintyminen omalla nimellä. Lisäksi mielipiteissä kannattaa kertoa selkeä, napakasti perusteltu näkemys, ei puolueen yleispätevää vaaliliturgiaa.

Nyt kannattaa vaikuttaa.