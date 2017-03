Sukkaa pukkaamaan

Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi käynnistetty valtakunnallinen veteraanisukkatempaus kaipaa joutsenolaisia tekijöitä.

Joutsenon sotiemme veteraanien sihteeri Jatta Wallenius on paikallinen yhdyshenkilö Villasukat veteraaneille -hankkeessa.

— Minuun on ollut yhteydessä parikin eri yhdistystä, jotka ovat luvanneet neuloa sukkia, mutta toistaiseksi olen saanut vasta kahdet villasukat, Wallenius kertoo.

Tavoitteena on, että Joutsenon kaikki veteraanit ja naiset, joilla on rintamatunnus, esimerkiksi lotat, saisivat nimenomaan joutsenolaisten neulomat sukat.

— 60 sukkaparia on tavoite.

Maaliviiva on itsenäisyyspäivässä. Wallenius kuitenkin toivoo, että sukat saataisiin tehtyä jo huomattavasti aiemmin.

— Jos saisimme sukat kevään aikana kasaan, voisimme pitää sukkajuhlat. Mukaan kutsuttaisiin kaikki kynnelle kykenevät veteraanit, ja heille, jotka eivät pääse juhliin, sukat vietäisiin kotiin, hän suunnittelee.

