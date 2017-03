Paikallislehtimies Jani Halme sai journalistipalkinnon

Parikkalaislähtöinen viestintäyhtiön luova johtaja Jani Halme palkittiin tiistaina vuoden journalistisesta teosta.

Halme on julkaissut Twitter ja Facebook-tilillään lokakuusta lähtien Kotimaan katsaus -nimistä videosarjaa. Hankkeen tarkoituksena on paitsi muistuttaa Suomen rikkaasta paikallislehdistöstä myös rikkoa kuplia ja vähentää vastakkainasettelua Helsingin ja maakuntien väliltä. Kotimaan katsauksia on seurannut noin 200 000 ihmistä. Myös Joutseno-lehti on ollut esillä Halmeen videosarjassa jutulla, joka kertoi kenkiä varastelevasta ketusta. Juttu oli tilin luetuin viime vuonna.