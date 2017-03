ELY hakee nuotta-apajien puhdistukseen sovintoratkaisua

Haukilahden yhteisten vesialueiden osakaskunnan toive päästä vetämään nuottaa Pulpinselälle ei ole toteutumassa ainakaan vielä ensi kesänä.

Nuotta-apajat on rantojen osalta vielä puhdistamatta, minkä lisäksi kertaalleen jo siivotuille apajille ui todistetusti lisää puuta.

Mistä ja kenen omistamaa, siihen ei ole löytynyt vedenpitävää vastausta.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) nuotta-apajien siivoukseen osakaskunnan hakemuksesta velvoittaman uittoyhtiön, Perkaus Oy:n sekä etenkin siivouksen tekijän, Meritaito Oy:n mielestä ”uusi” puu on peräisin Metsä Fibren vesivarastosta, minkä tehtaanjohtaja Jaakko Anttila kiistää.

— Lopetimme uittopuun vastaanoton kauteen 2015. Uiton aikana ja sen päätyttyä olemme nostaneet vesivaraston pohjasta uppotukkeja. Emme pidä mahdollisena, että nämä puut lähtisivät liikkeelle ja kulkeutuisivat pitkiä matkoja.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on nyt aikeissa lähestyä sekä osakaskuntaa että Perkausta.

— Tarkoituksena on hakea sellaista ratkaisua, että asia saataisiin hoidettua yhteistyössä loppuun, sanoo johtava vesitalousasiantuntija Jukka Höytämö ELYstä.

Höytämön mielestä AVIn hallintopakkopäätös edellyttää, että Perkauksen on puhdistettava myös rannat, jotka jäivät siivoustyössä käytetyn raivauslautan syväyksestä johtuen aiempina kesinä putsaamatta. Järkevänä ajankohtana työlle hän pitää kesää 2018, jolloin Metsä Fibre on lopettanut vesivarastonsa siivoamisen.

