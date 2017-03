Iloiset ihmiset tekevät Intian

Ihmisten vieraanvaraisuus, iloisuus ja halu auttaa muita tekivät Intiassa vierailleeseen joutsenolaiseen Sonja Nurmiaiseen lähtemättömän vaikutuksen.

— Ihmiset pitävät yhtä ja heillä on vahvat sosiaaliset verkostot.

Lappeenrannan Lyseon lukion Intia-projekti huipentui alkuvuodesta Opetushallituksen tukemaan opintomatkaan maan pääkaupunkiin New Delhiin, jonne Joutsenosta matkusti myös kaksi muuta lukiolaista. Heistä Iida Pöyhiä vaikuttui niin ikään ihmisistä, kulttuurista ja nähtävyyksistä siinä määrin, että haluaisi matkustaa maahan toistekin.

— Suomi on hyvin puhdas ja ihmiset hyvinvoivia verrattuna Intiaan. Siellä ihmiset ovat kuitenkin iloisempia, sillä he eivät valita turhasta. Jopa kadulla asuvat ihmiset hymyilivät leveästi ja huolehtivat katukoirista, Pöyhiä kertoo.

