Joutsenolla on vetoa asuinpaikkana

Joutsenosta on tulossa hyvällä tavalla Lappeenrannan nukkumalähiö. Tästä kertoo se, että päivähoito painiskelee taas tilaongelman kanssa. Päivähoidon kasvaneeseen kysyntään joudutaan vastaamaan Joutsenossa tilaelementtiratkaisulla.

Seinät ovat käyneet ahtaiksi, vaikka vasta vuosi sitten Pulpin koulun yhteyteen rakennettiin lisää tilaa ja Joutsenon päiväkodin sali muutettiin ryhmätilaksi.

Joutsenon suosio lapsiperheiden keskuudessa pohjautuu vahvasti asuntojen halvempiin hintoihin. Kaupungin ytimessä omakotitalo maksaa huomattavasti enemmän kuin Joutsenossa. Toinen muuttoa edistänyt tekijä on ollut Kuutostie. Tielevennyksen vaikutukset näkyvät vihdoinkin.

Joutseno on osa Lappeenrantaa eli isompaa kaupunkia. Imago on sikäli vahvistunut. Kuutostietä pitkin keskustaan hurauttaa autolla vain 10—15 minuutissa.

Hyvästä kehityksestä on pidettävä huolta. Joutsenon palvelutasoa ei saa karsia. Jo nyt uhkakuvia on siinä, että perheille on jouduttu tarjoamaan tilaongelman vuoksi hoitopaikkoja esimerkiksi Lauritsalasta. Tällaiseen vanhempien ja lasten kierrättämiseen tyssää helposti muuttohalukkuus. Lisäksi Imatran alhaiset kiinteistöhinnat ja varsin nopea välimatka Lappeenrantaan kilpailee entistä hanakammin Joutsenon kanssa muuttajista.

Tulevilla valtuutetuilla on vankka rooli Joutsenon palvelujen puolestapuhujana. Mutta kovin vähän ehdokkaat ovat Joutsenosta vielä julki huudelleet.