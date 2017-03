Päivi Lavikainen johtaa yhdistyneitä kalevalaisia

Joutsenon ja Lappeenrannan Kalevalaiset naiset -yhdistykset ovat fuusioituneet. Itsenäiset kaksi yhdistystä on lakkautettu ja tilalle on perustettu uusi Joutsenon ja Lappeenrannan Kalevalaiset -yhdistys.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii joutsenolainen Päivi Lavikainen.

— Muutoksen taustalla on voimavarojen yhdistäminen. Nuoria on ollut vaikea saada sitoutumaan tällaiseen tekemiseen, jolloin meidän konkarit ovat joutuneet jatkamaan eri tehtävissä kauemmin kuin olisivat oikein jaksaneet, Lavikainen kertoo.

Hän vakuuttaa, että fuusio ei syö kummankaan alueen perinteisiä tapahtumia.