Blue White Eaglen tarjouskilpailu hyytyi luottotietoihin

Rauhan ongelmalaiva M/S Blue White Eaglen tarjouskilpailu hyytyi siihen, että Lappeenrannan kaupungin saamat kaksi tarjousta eivät täyttäneet luottotietovaatimuksia.

– Edellytyksenä on, että kumppaniksi valittavan yrityksen talous on riittävän hyvässä kunnossa, koska meidän on luotettava, että laiva varmasti lähtee, ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen sanoo.

Laivan myymiseksi ja toimittamiseksi pois Rauhan satamasta tullaan järjestämään uusi tarjouskilpailu. Tarjouskilpailun keskeyttämisen valitusaika kestää kaksi viikkoa.

-Sen jälkeen aloitamme uuden kilpailutuksen. Jos sekään ei tuota tulosta, saatamme jakaa urakan kahteen osaan eli kilpailuttaa erikseen laivan romuttamisen ja poiskuljettamisen.

