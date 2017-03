Hallinto-oikeus hylkäsi jätevesiosuuskuntavalitukset

Jääsken jätevesiosuuskunnan toiminta-alueesta jätetyt valitukset on hylätty Itä-Suomen hallinto-oikeudessa.

Lappeenrannan kaupunginvaltuusto vahvisti Jääsken vesiosuuskunnan ja jätevesiosuuskunnan toiminta-alueet kesällä 2015. Tämä tiesi toiminta-alueen sisäpuolella sijaitseville kiinteistöille pääsääntöisesti velvoitetta liittyä osuuskunnan verkostoihin.

Kaksi kiinteistönomistajaa kääntyi asiassa hallinto-oikeuden puoleen. He pitivät jätevesiliittymän hintaa, noin 15 000 euroa, kohtuuttoman korkeana.

Hallinto-oikeus muistuttaa, ettei valituksenalaisella päätöksellä, jolla on hyväksytty osuuskunnan toiminta-alue, ratkaista lopullisesti yksittäisten kiinteistöjen liittämistä osuuskunnan viemäriin, sillä liittämisvelvollisuudesta on mahdollista hakea vapautusta. Hallinto-oikeudella ei kuitenkaan tässä yhteydessä ole toimivaltaa ottaa laajemmin kantaa liittämiskysymykseen.

Hallinto-oikeuden ratkaisuun voi vielä hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.