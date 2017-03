Kuntaliitos ei saa vieläkään kiitosta

Kuntaliitoksen hyödyt ovat vielä osin hämärän peitossa Joutsenossa. Joutsen-lehti esitti Kyläpuntari-kyselyssä paikallisille kuntavaaliehdokkaille kysymyksen siitä, kannattaisivatko he kuntaliitosta Joutsenon ja Lappeenrannan kanssa, jos asiaa oltaisiin vasta nyt tekemässä.

46 paikallisesta ehdokkaasta lähes 33 prosenttia ei enää lähtisi liitokseen, 26 on liitoksen puolustajia ja loput lähes 42 prosenttia ei ota asiaan kantaa ei tai ei vastannut lainkaan kyselyyn.

Kokoomuslaisista ehdokkaista kukkaan ei ilmoittautunut liitoksen kannattajiksi.

Keskustassa ja perussuomalaisissa on molemman linjan edustajia.

Kannattaisitko kuntaliitosta, jos sitä oltaisiin tekemässä nyt?

Kyllä 12:

Keskusta: Arminen Antti ja Kekki Annikki

PS: Papinniemi Markku, Vattulainen Matti, Kuosma Tuomo

SDP: Huotarinen Markku, Juha Järvinen, Risto Kakkola, Sanna Kemppainen, Erkki Kämäräinen, Markku Liimatta, Lasse Hasari.

En 15:

Kokoomus: Haltia Joni, Jokelainen Sami, Jokelainen Tiina, Nurmela Mimosa

Keskusta: Arbeius Asko, Ikävalko Johanna, Jauho Heimo, Munnukka Riitta, Saarinen Anne, Suonsivu Pekka.

PS: Jani Mäkelä, Juha Turkia.

VAS: Aimo Ruusunen

Myö: Teemu Kaskinen

Vihr: Tuija Maaret Pykäläinen

Kantaansa ei kertonut:

19 ehdokasta

*Kantaansa ei kertonut ryhmässä ovat ne, jotka eivät vastanneet selkeästi kyllä tai ei ja vastaamatta kokonaan jättäneet.