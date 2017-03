Joutsenossa itää yhä pettymys

Vuoden 2009 kuntaliitos hiertää yhä Joutsenossa.

Joutseno-lehti kysyi Kyläpuntarissa nykyisiltä joutsenolaisilta kuntavaaliehdokkailta sitä, olisivatko he valmiita kuntaliitokseen, jos sitä oltaisiin tekemässä nyt. Kuten oheisesta jutusta näkyy, intoa liitokseen ei viime vuosina kertyneillä kokemuksilla ole liiemmin kartutettu, yhä 33 prosenttia joutsenolaisista ehdokkaista vastustaisi liitosta.

Toki suoraa vastaustaan panttaavia oli myös paljon. Mielipidettään panttaavien osuus voi johtua siitä, että kuntaliitoksesta ei ole vielä kulunut tarpeeksi aikaa, eivätkä kaikki halua kaivaa arpia auki tai paljastaa omaa mielipidettään. Sillä pelätään ehkä olevan yhä merkitystä vaaleissa.

Samansuuntainen vastaus tuli myös lehden verkkokyselyssä lukijoille. Nyt 84 prosenttia lukijoista vastustaisi Joutsenon liittymistä Lappeenrantaan. Kun kuntaliitoksesta järjestettiin aikanaan neuvoa antava kansanäänestys, vastustajia oli 73,29 prosenttia äänestäneistä. Liitoksesta on siis jäänyt vahva pettymyksen maku.

Vaikka vanhan muistelemisessa ei ole eteenpäin vievää voimaa ja liitoksissa sopeutuminen ottaa yleensä vähintään sukupolven verran aikaa, on entisen painolastin kanssa vaikea luoda uutta. Sen vuoksi voisi olla paikallaan vielä kerran perata se, mitä luvattiin ja mitä oikeasti tehtiin. Kaupungin taholta rehellinen, avoin jälkihoito olisi yhä paikallaan. Peiliin katsomisesta on yleensä aina vain etua.