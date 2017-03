Valtuusto sinetöi Lampikankaan rivitalotontit

Lappeenrannan kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenvuoroitta Lampikankaan kaupunginosan asemakaavamuutoksen.

Alue rajautuu idässä Lampikankaantien katualueeseen, kaakossa kioskirakennukseen ja muissa suunnissa puistoalueisiin. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,2 hehtaaria ja se on lähes kokonaan rakentamatonta metsämaata.

Asemakaavamuutoksella pyritään edistämään alueen rakentamista. Tujulaisenraitin pohjoispuolella sijaitseva kerrostalotontti on muutettu rivitalojen korttelialueeksi.

Muutoksesta oli jätetty muutamia huomautuksia. Yhdessä ihmeteltiin kioskitontin jättämistä muutosalueen ulkopuolelle. Huonokuntoisella kioskilla on kuitenkin vuokrasopimus vuoteen 2022, eikä sitä voida kaavamuutoksella kumota.

Lappeenrannan valtuustokokous purkitettiin maanantaina puolessa tunnissa. Eniten keskustelua herätti lasten ja nuorten hyvinvointiselonteon loppuraportti.