Kuntavaalit ovat liki

Ennakkoäänestys alkoi eilen. Nyt on valta sanoa painava mielipiteensä eli valita ehdokas, joka vastaa omaa ajattelua.

Lappeenranta on keskikokoinen kaupunki, jonka päätöksenteko on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana paljon. Uusia tuulia ovat tuoneet muun muassa kuntaliitoksella joukkoon liittyneet Joutseno ja Ylämaa. Myös avoimuusvaatimukset, sosiaalinen media, ympäristöarvot ja uudenlaiset haasteet, kuten tilojen ilmanlaatuongelmat, ovat haastaneet kaupunkia modernimpaan ajatteluun. Uudenlainen kaupungistumisen aalto on lomittunut päätöksentekoon vähin erin. Tämä ei ole ollut pahasta. Kabinettipolitiikkaa tehdään yhä vielä, mutta sen paheksunta on myös suurempaa.

Lappeenrannankin kokoisessa kaupungissa kuntavaaliehdokkaalla on silti vieläkin kasvovastuu. Kun äänestäjä voi nykäistä hihasta kaupan kassajonossa, ja vaatia perusteita päätöksille, vastuun kantaminen on liki koko ajan. Tämä korostuu erityisesti heidän osalta, jotka nousevat valtuustoon Joutsenosta. Täällä elää vielä vanha pitäjähenki. Päättäjän tykö tullaan yhä rohkeasti.

On mielenkiintoista nähdä, miten moni joutsenolainen ehdokas valtuustoon lopulta pääsee. Paikallisia ehdokkaita on 46. Tällä hetkellä valtuustossa on 11 joutsenolaista. Kisa on kovaa, sillä valtuuston koko pienenee kahdeksalla.

Nyt tarvitaan sinua hyvä lukija. Käy äänestämässä.